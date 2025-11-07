〈戦闘機の機銃掃射、火炎放射器にナパーム地雷も…自衛隊が“動物被害”8ケースで実際に使用した強力兵器の数々《ターゲットはクマ、トド、害虫》〉から続く日本各地でクマの出没、人身被害が相次いでいる中、秋田県の鈴木健太知事が自衛隊の派遣を要請したことが大きく報じられている。前編では、過去に自衛隊が行ってきた、クマを始めとする獣害・虫害での派遣について、武器使用も含む活動内容について触れた。【当時の写真