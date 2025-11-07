阪神は７日、秋季キャンプ中の１０日に行われる「高知県阪神タイガース優勝パレード」の参加メンバーを発表した。参加メンバーは以下の通り。【監督】藤川球児監督【選手】工藤泰成投手、門別啓人投手、早川太貴投手、石井大智投手、ラフェエル・ドリス投手、中川勇斗捕手、嶋村麟士朗捕手、高寺望夢内野手、前川右京外野手【球団ＯＢ】江本孟紀氏、中西清起氏