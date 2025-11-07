「大相撲九州場所」（９日初日、福岡国際センター）取組編成会議が７日、福岡国際センターで行われ、初日、２日目の取組が決まった。今年４度目の優勝を狙う東横綱大の里は初日に小結高安、２日目に伯桜鵬と対戦する。高安には初顔合わせから２連敗だったが、今年春場所の優勝決定戦を含めて目下４連勝中。伯桜鵬には初顔で退けたが、２場所連続で苦杯を喫し通算１勝２敗。大の里は年間４度の優勝なら日本出身力士では１９