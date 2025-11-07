〈下水のつまりの正体は「2体の赤ちゃんの遺体」…「養育費ほしさ」に子どもを12人殺害した『鬼のようなカップル』の衝撃（海外の事件・1892年）〉から続く「うちの子はどこへ行ったのか」――。1890年代のオーストラリアで相次いだ“養子縁組”の裏に潜んでいたのは、金のために幼い命を奪う冷酷な夫婦だった。【まるで鬼…】「怖すぎる」12人の子供を殺害した『殺人夫婦』のツーショットを見る金のために、12人のもの子どもの