日本航空（JAL）、ロイヤリティマーケティング、KDDIは、PontaポイントからJALマイレージバンクのマイルへの交換で、通常より交換レートをアップする「PontaポイントからJALのマイル交換レート20％アップキャンペーン」を、11月1日から12月31日まで実施している。JMB×Ponta会員もしくはJMBローソンPontaカードVisa保有者かつ、JALマイレージバンク日本地区会員が対象となる。Pontaからマイルへの交換レートは、通常2Pontaポイント