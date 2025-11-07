ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤ËÂ³¤­¡¢PLAVE¤¬¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æº£²ó¤â¼«¤éÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¸À¸ì¤òÄ¶¤¨¤Æ"Ä°¤­´·¤ì¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¤Þ¤¿°ì¤ÄÊª¸ì"¤òÉÁ¤­½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11·î¤Ë¹µ¤¨¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÛ¤¤¤â¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡½¡½º£²ó¤ÎDigital Single¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü (Hide and Seek) - Korean Ver.