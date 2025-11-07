ZOZOが運営するファッションEC「ZOZOTOWN」は、韓国ブランド専門ゾーン「K−FASHION（Kファッション）」を11月6日にオープンした。「K−FASHION」では、今年中に1500以上の韓国ブランド、約30万品番（11月6日オープン時点では約140のブランドを取り扱っている）を取り扱う予定。「K−FASHION」は、ZOZOTOWN上の韓国ブランド専門ゾーンとして、同日11月6日にオープンした韓国ファッションプラットフォーム「MUSINSA（ムシンサ）」が