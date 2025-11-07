「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」ブルボンは、ミルクティーの香りとコクを閉じ込めた「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」を11月11日に期間限定で発売する。「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」は、なめらかなくちどけの生チョコレートをミルクチョコレートで閉じ込めた大粒のトリュフチョコレート。センターの生チョコレートには北海道産生クリームを加えた上、“世界三大銘茶”の一つであるウバ紅茶の粉末を加えた贅沢な