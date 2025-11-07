左から：「ゼクシオ 14」「同 14＋」住友ゴムグループのダンロップスポーツマーケティングは、振りやすさと優れた飛距離性能・方向安定性で好評を得ている「ゼクシオ」アイアンのNEWモデルを11月22日から販売する。ラインアップは、高い初速と弾道で大きく飛ばす「ゼクシオ 14」と、シャープな形状で高く、大きく飛ばす「ゼクシオ 14＋」の2機種となる。「ゼクシオ 14」アイアンは、世界初採用の新素材「VR−チタン」をフェースに