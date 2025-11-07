山形県米沢市の温泉旅館にクマが侵入し、現在も居座っています。 「フロントが壊される音がした」ということです。 警察によりますときょう午前７時ごろ、山形県米沢市大沢の温泉旅館滑川温泉福島屋の館内にクマが侵入したということです。 クマは体長１．２メートルの成獣とみられ、フロント付近に居座っているとみられます。 当時旅館には経営者の家族が３人いて、いったん２階に避難し、その後、駆け付けたパトカ