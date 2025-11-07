山本由伸投手と共にドジャースをワールドシリーズ2連覇に導いた大谷翔平選手。その人気度はまさに断トツだ。統計データ分析家の本川裕さんは「大谷選手はここ4年間の人気スポーツ選手ランキングの1位だったが、過去から現在にいたるまでの調査結果を振り返ると、人気度の変遷が、グローバリゼーションの深化という大きな潮流の中で変化が生じたことがわかる」という――。写真提供＝共同通信社米大リーグ、ワールドシリーズ２連覇