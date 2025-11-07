株式会社吉野家は、「吉野家公式通販ショップ」と「各ECモール公式通販サイト」にて、大人気商品を豪華に詰め合わせた「福箱」の販売を開始した。販売期間は2025年11月7日(金)10時から2026年1月15日(木)10時まで。「福箱」の販売開始「福箱」は、計4種類が用意されている。2025年に発売された新商品や定番人気商品などが入った冷凍食品のセットが「松･竹･梅」に分かれて3種類。そして、常温食品のセットが入った「竹」の1種類。12