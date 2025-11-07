JRAは7日、一部事業所において、2026年2月をもって平日払戻サービスを終了すると発表した。対象事業所は札幌競馬場、函館競馬場、ウインズ石和、ウインズ姫路、ウインズ米子、ウインズ高松、エクセル博多で終了日は2026年2月24日。2026年度の払戻カレンダーは11月末日に発表される。