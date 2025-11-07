７日午前７時半頃、山形県米沢市大沢の温泉旅館「福島屋」から、「クマが旅館の中に居座っている」と１１０番があった。旅館は冬季休業に入っており、宿泊客はいなかった。経営者の男性と妻、長女の３人が２階にいたが、非常階段から外へ逃げた。けが人はなかった。米沢署によると、クマは体長１・５メートルの成獣１頭とみられ、１階に入り込んだ。旅館は山中にあり、周囲に民家などはない。市は通報から約４時２０分後の午