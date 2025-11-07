きょうは二十四節季の一つ「立冬」です。暦の上では冬の始まりですが、きょうは各地で立冬らしからぬ暖かさとなっています。最高気温は関東から西では22℃前後で、高知や鹿児島では25℃と夏日となる予想です。冬の始まりにしては暖かすぎますが、それも温暖化の影響なのでしょう。これまでの立冬の最高気温を東京で調べてみると、2000年以降、およそ半分が20℃以上で暖かい立冬でした。今年もすでに東京では20℃を超えており、ポカ