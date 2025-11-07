10月13日のBTS・JIMINの誕生日を迎え、世界中のARMY（BTSファン）による善行が相次いでいる。【写真】「色気爆発」JIMINの“ベッド寝そべり”SHOTロシア語圏のファンベース「RU_PJMs」は、“ジムトバー（JIMIN＋オクトーバー）”を記念し、慢性疾患や難治性の病を抱える人々を支援する「ホスピス・ベラ」と、重い病気と闘う子どもや青少年を支援する「ライトハウス財団」に、それぞれ1231ドル（約20万円）を寄付した。フィリピンの