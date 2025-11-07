【一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE】 2026年3月13日より順次発売予定 価格：1回990円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE」を2026年3月13日より順次発売する。価格は1回990円。 本商品は映画「ゴジラ」シリーズをモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。「MACHINE CHRONICLE」とあり、劇中に登場した