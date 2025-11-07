【月曜マン フィギュアキーホルダー】 2026年3月下旬 発売予定 価格：1回400円 ブシロードは、カプセルトイ「月曜マン フィギュアキーホルダー」を2026年3月下旬に発売することを発表した。価格は1回400円。 本製品は、休日明けの愚かな人間に月曜を宣告する「月曜マン」をカプセルトイで商品化したもの。 今回同社のカプセルトイ情報を扱