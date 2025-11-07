サッカーＪ１横浜ＦＭが７日、京都戦（１１月９日・サンガＳ）に向けて横須賀市内で一部のみを公開して全体練習を行った。１０月２５日の広島戦では３―０で勝利し、今季３度目の２連勝。約２週間の中断期間を経て、今節は優勝争いを繰り広げている３位京都と敵地で対戦する。前節、降格圏の１８位横浜ＦＣが柏に敗れたため勝ち点差は「５」。８日に行われる鹿島―横浜ＦＣで、横浜ＦＣが引き分け以下に終わった場合、９日に