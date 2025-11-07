◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯第１日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）ＧＰシリーズ第４戦のＮＨＫ杯が開幕。午前に公式練習が行われ、男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、佐藤駿（エームサービス・明大）、垣内珀琉（はる、ひょうご西宮ＦＳＣ）がショートプログラム（ＳＰ）へ向け最終調整した。鍵山は１本目のジャンプを跳ばず。２本目のサルコーは２回転となったが、トリ