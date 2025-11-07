【解体パズルFANTASY-うし-】 受注期間：11月7日11時～ 発送月：2026年2月下旬 予定 価格：1個1,430円 メガハウスは、「解体パズルFANTASY-うし-」の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで11月7日11時より受け付ける。価格は1個1,430円。商品の発送は2026年2月下旬の予定。 「解体パズルFANTASY」はキャラクターの内側がわかるコレクシ