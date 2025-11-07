プロ野球ファンがテレビで試合を観戦している。すると応援しているチームの打者が初球を打って凡退してしまった。その時、「何をやっているんだよ、もったいない！」と叫ぶ人は相当な数に達するのではないか。実際、Xで「初球打ちもったいない」で検索を実行してみると、多数の批判が表示される。（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】大谷翔平にソックリ？社会人野球で監督を務める兄・龍太さん（37）論より証拠、Xのポ