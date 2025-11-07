あなたは読めますか？突然ですが、「払拭」という漢字読めますか？ニュースやビジネスの場面でよく使われる言葉ですが、読み方を間違えやすい難読漢字の一つかもしれません。気になる正解は……「ふっしょく」でした！「払拭」という漢字は、「はらいぬぐい去ること」「すっかり取り除くこと」を意味します。特に、疑念、不安、悪評、因習といった、好ましくないものや抽象的なものを取り去り、一掃する際に用いられます。「払」は