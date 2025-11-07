外国企業の代表に海南省の三亜崖州湾科技城を紹介するスタッフ。（２０２４年１月２３日撮影、三亜＝新華社配信）【新華社海口11月7日】中国の海南自由貿易港は12月18日、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営を開始する。専門家や業界関係者は「封関」によって外国企業の投資環境がさらに改善するとして、その利点を説明した。マレーシアのシンクタンク、アジア太平洋「一帯一路」協議会のオン・チョンイ執行