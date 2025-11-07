【新華社銀川11月7日】中国寧夏回族自治区銀川市にある海宝公園にユリカモメの群れが飛来し、多くの市民が晩秋のバードウオッチングを楽しんでいる。同市では近年、環境改善が進み、多くの湖沼が渡り鳥の理想的な生息地となった。ユリカモメも毎年渡りの途中に立ち寄り、休息する。（記者/呂沢）