【新華社上海11月7日】中国上海市で5日、第8回中国国際輸入博覧会が開幕した。浙江省のロボットメーカー杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）のブースでは同日、迫力満点のロボット同士の格闘対決が繰り広げられた。同社が開発した身長1.32メートル、体重35キロの人型格闘ロボットG1が、29の柔軟な関節とスマートバランス制御アルゴリズムを駆使し、リングで武術大会さながらのバトルを披露。流れるようなコンビネーショ