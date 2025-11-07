中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月7日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は6日の記者会見で、日本政府による外国人叙勲で「元台北駐日経済文化代表処代表」の謝長廷（しゃ・ちょうてい）が旭日大綬章を受章したことに関し、日本は台湾問題で言動を慎重にし、「台湾独立」分裂勢力にいかなる誤ったシグナルも送らないよう促すと表明した。毛氏は次のように述べた。「台湾独立」の論調を鼓吹し、外部