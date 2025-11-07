女優でタレントの松村沙友理が５日、インスタグラムを更新。キッチンアンバサダーを務める「旬感キッチンさゆりんごと！もぐもぐキャンペーン」をＰＲした。同キャンペーンは「ＮＥＷクレラップ」などで知られる株式会社クレハによるもの。対象商品を合計７００円以上購入すると、抽選で「オリジナルさゆりんごクレラップ」などがあたる。松村は「りんごのかぶりものをしたさゆりんごのさまざまな表情が描かれた限定パ