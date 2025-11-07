体当たり系バラドルも今ではすっかりママの顔。育児系イベント「MAMARIAL fes.2025」（11月29日、30日ワールド北青山ビルで開催）をプロデュースするまでになった。【写真】北川景子、ハンドメイドの新作が大評判2000人来場の大盛況二児の母・菊地亜美（35）プロデューサーは、テレビで見せる姿と何一つ変わらぬ饒舌さで説明を始める。「子供が生まれて母親になって土日の過ごし方が変化した時に『今週末はどこに連れて行こうか？