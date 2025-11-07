7日朝、仙北市の消防署の分署の敷地内でクマが目撃されました。近くには保育施設や小学校もあり、警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、7日午前6時半過ぎ、仙北市西木町桧木内字高屋の大曲仙北広域市町村圏組合角館消防署西木分署の敷地内にいるクマ1頭を、署員が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。はなさき仙北ひのきないこども園まで約40メートル、桧木内小学校まで約100メӦ