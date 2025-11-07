７日午前、安芸区のＪＲ山陽本線でで貨物列車と人が衝突する事故がありました。 消防によりますと午前９時５０分ごろ、付近の通行人から「貨物列車に人がはねられた」と通報がありました。 はねられたのは高齢男性とみられていて意識がない状態ということです。 この事故の影響で西条駅と安芸中野駅の間で順次運転を見合わせていて、再開は正午以降の見込みです。