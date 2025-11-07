俳優の舘ひろし（75）が7日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。推しについて語った。この日のプレミアムトークのゲストは俳優の眞栄田郷敦。映画「港のひかり」（11月14日公開）で共演している館はVTRでメッセージを寄せた。館は眞栄田について、「やっぱり彼の目ですね。目力がある。凄くいい目をしている。俳優って最終的には目だと思うんですね。存在で見せる俳優さんのような気がします」と力を込めた