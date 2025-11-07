アメリカの電気自動車大手のテスラは定時株主総会を開催し、イーロン・マスクCEOに対して約1兆ドルの巨額な報酬を与える案を承認しました。【映像】テスラ イーロン・マスク氏への1兆ドルの報酬案を承認報酬案では、今後10年間でテスラの時価総額を現在の約6倍にあたる8兆5000億ドルに引き上げ、電気自動車を2000万台納入することなどの条件を達成した場合、マスク氏に最大で12％の株式を付与し、1兆ドル＝約152兆円規模の報酬