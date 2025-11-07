勤務していた小学校や商業施設で女性のスカート内を盗撮したなどとして、広島中央署は7日までに、22件の性的姿態撮影処罰法違反（撮影）容疑で広島市立小の元臨時教諭（27）を追送検し、捜査を終結した。捜査関係者への取材で分かった。