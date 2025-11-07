【ニューヨーク＝小林泰裕】米民間雇用調査会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスは６日、米国の企業や政府機関の人員削減数が１０月に急増し、前年同月比２・８倍の１５万３０７４人に達したと発表した。ＡＩ（人工知能）による労働力の代替が一因とみられ、１０月としては２００３年以来、２２年ぶりの多さだという。業種別では、ＩＴ業界の削減数が９・２倍の３万３２８１人と増加し、全体を押し上げた。物流・倉