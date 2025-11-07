フリーアナウンサーの古瀬絵理（47）が7日までにX（旧ツイッター）を更新。出身県の山形市のクマ出没マップに驚きの声を上げた。「毎日届く地元山形市のクマ出没マップ。恐ろしい数。。。昨年の40倍だそうです。」と書き出し、山形市のクマ出没マップを公開。市内中心を除く周辺がクマのマークで埋め尽くされていた。「実家近く、友人宅近くでも出ています。どんなに気をつけていても、遭ってしまったら、目が合ったら、私自身も逃