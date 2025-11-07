吉本新喜劇の座員でお笑いタレントの金原早苗さん（38）が2025年10月31日、自身のインスタグラムを更新。ハロウィンの仮装で、小野田紀美外国人共生担当相のモノマネを披露した。金原さんは、高市早苗首相のモノマネや、フジテレビ系のバラエティ番組「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」などで披露する、フリーアナウンサーの滝川クリステルさんのモノマネでも人気。「今年の仮装は推しの小野田紀美さんだよ」金原さんは、「Happ