「生きてるだけで丸もうけ」は、明石家さんまの名言として知られるが、受け止め方はさまざまだろう。ちょっと聞いただけだと、シンプルに「人生は楽しい」と言っているようにも解釈できる。【写真を見る】明石家さんまの「座右の銘」と「最愛の長女」との関係とは？が、ここにはより深い人生観がある、と語るのは元日本テレビプロデューサーで映像プロデューサーの吉川圭三氏だ。吉川氏は、「踊る！さんま御殿!!」「恋のから騒ぎ