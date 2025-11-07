東京時間10:28現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝20044.00（-1.000.00%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4007.30（+16.30+0.41%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 国内市場の金先物は上値が重い。米国離れ・ドル離れを背景とした金相場への資金流入が落ち着いている。ただ、世界的なドル離れの動きは始まったばかりで、金相場に対する選好は根強い。 MINKABU PRESS