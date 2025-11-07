東京時間10:28現在 ＮＹ原油先物DEC 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝59.69（+0.26+0.44%） 時間外取引でニューヨーク原油は買い戻しがやや優勢。ただ、来週の国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の月報や世界エネルギー見通し（ＷＥＯ）で供給過剰懸念が再び強まる可能性があり、戻りは限定的。 MINKABU PRESS