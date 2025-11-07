京都市左京区の老舗漬物店「大安」で公開された「千枚漬」の漬け込み作業＝7日午前かぶらを使った京都の冬の味覚「千枚漬」の漬け込みが最盛期を迎え、立冬の7日、老舗漬物店「大安」（京都市左京区）が熟練職人による伝統的な仕込み作業を報道関係者に公開した。法被姿の職人がかんなを使い、かぶらを薄くスライス。「シュッシュッ」と軽快な音が響いた。大安によると、千枚漬は直径20センチ、重さ2キロほどの京野菜「聖護院