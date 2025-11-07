くら寿司は2025年10月31日から、「極上かにフェア」を開催しています。本ズワイガニや丸ズワイガニを贅沢に味わえる寿司や、明太子クリーム茶碗蒸し、限定パフェなど豊富なメニューが勢ぞろい。一部商品はなくなり次第終了なので、早めに食べに行ってくださいね。身がぷりぷりでカニ好きも大満足だわ...●フェア商品ラインアップ・本ズワイガニ二種盛り濃厚な旨みと上品な甘みが特徴の本ズワイガニの、開きとカニ身の2種類が味わえ