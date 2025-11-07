一部物質で発がん性が指摘される有機フッ素化合物（PFAS）を巡り、全国初の公費での血液検査をした岡山県吉備中央町が、2〜18歳未満の希望者には毎年検査を実施する方針を固めたことが7日、町への取材で分かった。