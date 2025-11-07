都内の会社で女性従業員が元従業員の男にハンマーで殴られた事件で、男が「1カ月で解雇され恨みを持った」と供述していることがわかりました。高須神貴（たかす・こうき）容疑者（32）は5日、東京・大田区の会社で50代の女性従業員の頭をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、高須容疑者は元従業員で、「突然1カ月で解雇され会社に恨みを持った」などと供述していることがわかりました。警