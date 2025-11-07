ダイワボウホールディングスが反落している。６日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆２８００億円から１兆３３７０億円（前期比１７．６％増）へ、営業利益を４３５億３０００万円から４５０億円（同２８．９％増）へ、純利益を３０１億円から３０８億円（同２４．４％増）へ上方修正したものの、目先の材料出尽くし感から売られているようだ。 上期のＩＴインフラ流通事業において、企