市街地でも相次ぐ“クマ被害”。環境省は、今年４月から９月までのクマの出没件数が２万７９２件だったと発表。死亡した人も確認されているだけで１３人にのぼり、過去最多となっています。こうした中、クマ被害が相次ぐ秋田県は陸上自衛隊と、箱わなの運搬など後方支援活動に関する協定を締結しました。クマの目撃情報は京都の観光地でも。１０月２５日から２７日にかけて、京都の嵐山や太秦付近の住宅地などで複数の目撃情報