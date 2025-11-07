瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降も青空が広がるでしょう。湿度が低い予想で、カラッとした体感になりそうです。日中の最高気温は岡山で22度、津山で20度、高松で21度でしょう。6日と同じくらいかやや低い気温になります。 8日は昼過ぎにかけて晴れますが、夕方からは曇りの見通しです。朝の最低気温は岡山で8度、津山で6度、高松で12度でしょう。日中の最高気温は岡山、津山、高松で19度の見込み