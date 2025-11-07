卓球の「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」は6日、大会3日目が行われた。上位進出が期待される日本勢は、注目のサウスポー2選手が奮闘を見せた。 ■前週4強入りの韓国選手を退ける 女子シングルスで1回戦に挑んだのは、世界ランキング13位の早田ひな（日本生命）。今回は第3シードに名を連ねた。初戦の相手は、世界21位の朱芊曦（韓国）で、前週の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」では橋本帆乃香（デンソ