木村拓哉が自身のInstagramを更新し、愛車と思われるハーレーダビッドソンとともに撮影された写真を公開した。 【画像】木村拓哉×愛車ハーレーの2ショット（全4枚） ■ハーレーに腰掛けながら遠くを見つめる木村拓哉 ガレージの中で撮影されたモノクロの写真には、バイクに腰掛けながら遠くを見つめる木村の姿が。逆光に照らされたシルエットが印象的で、力強さと落ち着きを併せ持