中国商務部の何亜東報道官は6日の定例記者会見で、「中国政府はCPTPP加盟に関する作業を高度に重視し、積極的に推進している」と述べました。何報道官は「一国主義と保護主義が国際経済・貿易秩序に深刻な打撃を与えている状況の下で、中国がCPTPPに加盟すれば、多国間主義と自由貿易を維持する上でより大きな役割を果たすことになるだろう」と強調しました。（提供/CRI）